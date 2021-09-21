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Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией «Слуга народа» в Трускавце, как это было летом 2019 года, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как это было летом 2019 года», – говорится в сообщении.

По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.

На встрече, как ожидают в «Слуге народа», будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях.

Тренинг для «слуг народа» проходил в 2019 году с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.

Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в «Rixos-Прикарпатье» и «Mirotel».

Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.

Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся »Слуге народа» в 10 миллионов гривен.

 
ForUm

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