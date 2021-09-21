Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на заседании Генеральной Ассамблеи организации с речью, посвященной защите экологии планеты и борьбе с климатическими изменениями, передает Укринформ.

Так, по словам генсека ООН, всем странам необходимо взять на себя обязательства свести к нулю выбросы парниковых газов до 2050 года, принять амбициозные планы в области климата и биоразнообразия, с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции и собирать 100 миллиардов долларов ежегодно на защиту климата.

Отмечается, что Гутерриш напомнил о необходимости принятия далеко идущих мер как раз за 6 недель до конференции ООН по изменениям климата (COP26), которая состоится в ноябре в шотландском Глазго.

Изменение климата станет одной из главных тем дискуссий участников 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 21 сентября. Среди других главных тем - напряженность в отношениях между США и Китаем, кризис в Афганистане, борьба с пандемией COVID-19. В первый день, кроме Гутерриша, выступят президент США Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, президент Ирана Ибрагим Раиси и бразильский лидер Жаир Болсонару.