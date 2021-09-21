также в разделеМир
Великобритания намерена задержать ответственных за отравления в Солсбери 6
Байден: США продолжат защищать союзников 8
У Путина проигнорируют решение ЕСПЧ по делу Литвиненко 12
Боррель: Создание оборонного союза AUKUS стало неожиданностью для ЕС 10
В отравлении Скрипаля обвинили еще одного россиянина 20
В РФ «не оставят без внимания» заявление Турции по выборам в Крыму 17
ЕСПЧ: Россия ответственна за убийство Литвиненко в Великобритании 69
Извержение на Канарах: горят дома, тысячи человек эвакуировали 32
Польша обвинила Беларусь в свозе мигрантов к границе 16
В Беларуси россиянке дали полтора года колонии за твит о Лукашенко 20
В РФ парень открыл стрельбу в университете, погибли 5 человек 82
В Чехии начали предлагать третью дозу COVID-вакцины 12
В Ирландии вакцинировали 90% взрослого населения 16
Количество случаев коронавируса в мире превысило 229,2 миллиона 11
На границе Польши и Беларуси нашли тела трех человек 26
Только одна страна приняла необходимые меры для предотвращения глобального потепления 51
Франция отменила саммит министров обороны с Великобританией 22
Британия выступила с защитой AUKUS 54

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на заседании Генеральной Ассамблеи организации с речью, посвященной защите экологии планеты и борьбе с климатическими изменениями, передает Укринформ.

Так, по словам генсека ООН, всем странам необходимо взять на себя обязательства свести к нулю выбросы парниковых газов до 2050 года, принять амбициозные планы в области климата и биоразнообразия, с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции и собирать 100 миллиардов долларов ежегодно на защиту климата.

Отмечается, что Гутерриш напомнил о необходимости принятия далеко идущих мер как раз за 6 недель до конференции ООН по изменениям климата (COP26), которая состоится в ноябре в шотландском Глазго.

Изменение климата станет одной из главных тем дискуссий участников 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 21 сентября. Среди других главных тем - напряженность в отношениях между США и Китаем, кризис в Афганистане, борьба с пандемией COVID-19. В первый день, кроме Гутерриша, выступят президент США Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, президент Ирана Ибрагим Раиси и бразильский лидер Жаир Болсонару.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги