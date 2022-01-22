В 2022 году всему миру придется бороться с пятью основными угрозами. О них рассказал генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.

Основными угрозами, с которыми придется столкнуться всему миру, Гутерриш назвал COVID-19, финансовый кризис, климат, кибератаки и угрозу безопасности.

"Пандемия коронавируса, климатический кризис, состояние мировой финансовой системы, интернет-беззаконие и угрозы миру и безопасности - это самые большие вызовы, стоящие перед миром прямо сейчас", - заявил Гутерриш на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, мир не может игнорировать эти проблемы и решать их нужно будет объединившись.

"Но мы не можем позволить себе роскошь просто каталогизировать наши проблемы. Мы должны решить их, и мы можем их решить. Но это можно сделать только как солидарное сообщество государств", - сказал Гутерриш.