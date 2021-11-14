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13 ноября участники 26-й конференции ООН по климату COP26, которая две недели проходила в шотландском Глазго (Великобритания) приняли итоговый документ. Как пишет ГОРДОН, об этом проинформировал сайт ООН.

Для согласования итогового документа работу климатического саммита пришлось продлить на один день. В документе содержится призыв к 197 странам "сообщить о своем прогрессе в достижении климатических целей в следующем году на COP27, которая состоится в Египте".

В итоговый документ не вошел ряд "жестких формулировок". В частности, Индия и Китай не поддержали резкого отказа от угольной энергетики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал документ отражающим "интересы, противоречия и состояние политической воли в мире".

"Это важный шаг, но его недостаточно. Мы должны ускорить действия по борьбе с изменением климата, чтобы поддерживать цель по ограничению роста глобальной температуры на 1,5 градуса", – сказал он.

По словам Гутерриша, на саммите не была достигнута цель перехода "в режим чрезвычайной ситуации", прекращения субсидирование ископаемого топлива, отказа от угля, защиты уязвимых сообществ и выполнения обязательств по финансированию борьбы с изменением климата на сумму $100 млрд.

Обращаясь к сторонникам борьбы против изменения климата, генсек ООН заявил, что знает об их разочаровании.

"Но путь прогресса не всегда прямой. Иногда бывают объездные пути. Иногда бывают ямы. Но я знаю, что мы сможем туда добраться. Мы находимся в борьбе за наши жизни, и эту борьбу необходимо выиграть. Никогда не сдавайся. Никогда не отступать. Продолжайте двигаться вперед", – заявил Гутерриш.

Напомним, Климатический саммит в Глазго проходил с 31 октября. На нем присутствовали лидеры ведущих стран мира, в частности, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также президент Украины Владимир Зеленский. Не было на саммите председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.
ForUm

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