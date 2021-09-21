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Святошинский районный суд Киева во вторник, 21 сентября, избрал бывшему руководителю львовского «Беркута» Ростиславу Пацеляку меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ОО «Адвокатская совещательная группа».

«В частности, суд возложил на него следующие обязанности: являться по каждому требованию в суд; извещать прокурора и суд об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями», - сообщили активисты.

При этом суд не возложил на обвиняемого Пацеляка несколько обязанностей, о которых просила в своем ходатайстве прокурор Ирина Самборская, а именно - не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.

По информации Адвокатской совещательной группы, экс-командир батальона ПМОП «Беркут» при ГУМВД Украины во Львовской области подполковник милиции Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия - это события в Крепостном переулке и на улице Институтской.

В деле 174 потерпевших, среди которых - 6 народных депутатов и двое журналистов.

Пацеляк сначала находился под стражей, а позже его отправили под домашний арест.

 
ForUm

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