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Обвинительный акт в отношении трех действующих и четырех бывших должностных лиц Департамента социальной политики КГГА по факту присвоения 13,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку медизделий из местного бюджета (ч. 5 ст. 191 УК Украины), направлен в суд, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов служебные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами частного общества и действуя в составе организованной группы, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, за средства городского бюджета в рамках целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам».

При этом закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%. В дальнейшем путем заключения договоров с обществом участники преступной группы присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13,6 млн гривен.

В рамках производства в мае текущего года правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА, а именно заместителя директора, главного специалиста отдела, заведующего сектора, а также у бывшего начальника отдела указанного Департамента, при которых изъяли финансовые документы и другие доказательства противоправных действий.

По результатам проведенных следственных действий 7 лицам, в том числе бывшему директору Департамента, действующему заместителю директора и другим действующим и бывшим работникам структурных подразделений указанного Департамента сообщено о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением, совершенном в составе организованной группы в особо крупных размерах.
ForUm

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