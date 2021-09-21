В Киеве обнаружили за минувшие сутки 399 больных коронавирус. Три человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«399 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Три человека умерли. Всего за период пандемии, в Киеве 5342 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 230 661», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 112 больных коронавирусом и 53 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 157 человек. Всего коронавирус преодолели 219 390 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 65, в Святошинском – 62 и в Соломенском районе - 48 случаев», - отметил Виталий Кличко.