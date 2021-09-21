Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия «Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» и бывшему генеральному директору государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» по фактам служебного подлога и растраты бюджетных средств (ч . 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства, на которую из государственного бюджета было выделено 140 млн грн. Оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - грунтовые обследования. С целью создания видимости деятельности по оценке земель в официальные документы были внесены недостоверные данные о количестве отобранных образцов почвы и стоимости этих работ. На самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн.

Мероприятия по документированию и разоблачения проводились прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.