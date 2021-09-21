также в разделеОбщество
В Минздраве допускают обязательную COVID-вакцинацию 13
Ляшко сказал, какие области приблизились к «красному уровню» по COVID 14
Минздрав назвал предварительную причину смерти юноши под Киевом после вакцинации 29
Восстановленного в полиции экс-беркутовца отправят в зону ООС 15
20 сентября. Картина дня 14
СБУ начинает информкампанию по борьбе с сепаратизмом и дезинформацией РФ 25
Следствие рассматривает две версии взрыва в Днипре 20
НАБУ сообщило первое подозрение о недостоверном декларировании 22
СБУ открыла дело по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ 12
ГБР разоблачило банду полицейских, которые силой выбивали деньги у граждан 20
В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестах 25
В Украине стартовали международные учения Rapid Trident-2021 15
На Депропетровщине фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек 20
Убил, потому что любил: Убийцу 19-летней львовскoй стyдeнтки признали невменяемым 30
Украина на 90% готова к старту отопительного сезона 13
СБУ заблокировала масштабный вывоз древесины за границу 27
Наев: РФ может в любой момент перейти к боевым действиям на юге Украины 18
В Крыму объявили результаты голосования на выборах в Госдуму 40

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия «Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» и бывшему генеральному директору государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» по фактам служебного подлога и растраты бюджетных средств (ч . 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства, на которую из государственного бюджета было выделено 140 млн грн. Оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - грунтовые обследования. С целью создания видимости деятельности по оценке земель в официальные документы были внесены недостоверные данные о количестве отобранных образцов почвы и стоимости этих работ. На самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн.

Мероприятия по документированию и разоблачения проводились прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
0
Теги