также в разделеОбщество
Двух экс-руководителей НИИ подозревают в растрате 42 миллионов
Ляшко сказал, какие области приблизились к «красному уровню» по COVID 14
Минздрав назвал предварительную причину смерти юноши под Киевом после вакцинации 29
Восстановленного в полиции экс-беркутовца отправят в зону ООС 15
20 сентября. Картина дня 14
СБУ начинает информкампанию по борьбе с сепаратизмом и дезинформацией РФ 25
Следствие рассматривает две версии взрыва в Днипре 20
НАБУ сообщило первое подозрение о недостоверном декларировании 22
СБУ открыла дело по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ 12
ГБР разоблачило банду полицейских, которые силой выбивали деньги у граждан 20
В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестах 25
В Украине стартовали международные учения Rapid Trident-2021 15
На Депропетровщине фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек 20
Убил, потому что любил: Убийцу 19-летней львовскoй стyдeнтки признали невменяемым 30
Украина на 90% готова к старту отопительного сезона 13
СБУ заблокировала масштабный вывоз древесины за границу 27
Наев: РФ может в любой момент перейти к боевым действиям на юге Украины 18
В Крыму объявили результаты голосования на выборах в Госдуму 40

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от коронавируса есть.

Об этом шла речь в эфире программы Свобода слова, передает Укринформ.

Так, на вопрос ведущего, допускает министр обязательную вакцинацию, Ляшко ответил: «Допускаю».

«Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — уточнил глава Минздрава.

«Всему свое время», — сказал при этом он и напомнил, что в приоритете остаются люди от 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги