Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от коронавируса есть.

Об этом шла речь в эфире программы Свобода слова, передает Укринформ.

Так, на вопрос ведущего, допускает министр обязательную вакцинацию, Ляшко ответил: «Допускаю».

«Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — уточнил глава Минздрава.

«Всему свое время», — сказал при этом он и напомнил, что в приоритете остаются люди от 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.