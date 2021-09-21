Во время заседания фракции «Слуги народа» обсуждался вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя Аппарата Верховной Рады, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

«Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции «Слуги народа» Александр Копыленко и Павел Фролов», - написала она.

Председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года.

По данным Украинской правды, бывшему руководителю аппарата ВРУ Вячеславу Штучному платили с Банковой, чтобы тот следил за действиями спикера Дмитрия Разумкова. Вскоре его уволили. Сейчас Штучного хотят вернуть на прошлое место. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за антиолигархического законопроекта.

Смена руководителя аппарата также инициируется на фоне разговоров о том, что Банковая хочет сместить Разумкова с должности и заменить на более лояльного спикера.