Народные депутаты от парламентской фракции «Слуга народа» на данное время не инициируют процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко сообщил на брифинге после заседания Согласительного совета, передает Укринформ.

«Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады. Она достаточно четко выписана. Я думаю, что в тот момент, когда депутаты захотят такое инициировать, они это инициируют. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов», - отметил Корниенко.

По его словам, неэтично обсуждать вопрос отзыва человека с должности, когда он находится на больничном. Корниенко также отметил, что, поскольку Разумкова на должность спикера выдвинула «Слуга народа», перед его возможным отзывом должен состояться разговор с представителями политической силы.

Напомним, в некоторых СМИ несколько месяцев распространяется информация, что вскоре якобы планируется замена Председателя Верховной Рады.