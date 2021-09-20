В Подольском районе Одесской области поезд насмерть сбил 18-летнего парня, сообщает пресс-служба областной полиции.

Происшествие произошло сегодня около двух часов ночи на железнодорожном перегоне между станциями Перелеты и Балта.

По словам машиниста товарного поезда, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм 18-летний житель Балты погиб на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Устанавливаются полные обстоятельства трагедии.