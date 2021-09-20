В ходе полицейской спецоперации сотрудники миграционной полиции Днепропетровской области освободили из трудового рабства 60 человек, сообщает пресс-служба облглавка.

Как выяснили правоохранители, фермеры имели в собственности 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области. Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличную плату. Вместо этого людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств.

За организацию преступной деятельности полицейские задержали трех человек 64, 50 и 40 лет. 19 сентября по местами их проживания, работы и в автомобилях прошли обыски с участием полицейских управления уголовного розыска по силовой поддержке спецподразделения КОРД. В результате правоохранители изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля. На момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют оперативники Управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с полицейскими отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Сейчас в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны три человека. Они извещены о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Также открыто уголовное производство по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания еще двух человек, причастных к торговле людьми.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.