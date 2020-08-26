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В Днепропетровской области полицейские освободили от трудовой эксплуатации 172 человек, которые содержались в так называемых «реабилитационных центрах», а также задержали девять фигурантов, причастных к совершению уголовного преступления, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

 Во время досудебного расследования полицейские Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Днепропетровской области установили, что группа лиц вербовала и удерживала в «реабилитационных центрах» социально незащищенных граждан. В частности, правонарушители удерживали в этих «центрах» лиц с инвалидностью, пожилых людей, лиц с алкогольной и наркотической зависимостями. Участники преступной группы на заказ посторонних лиц заставляли потерпевших выполнять черновые работы в городе Днипро. При этом деньги за работу получали злоумышленники, а не пострадавшие.

В рамках досудебного расследования сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Днепропетровской области совместно с управлением уголовного розыска, следователями управления одновременно провели 13 санкционированных обысков в «реабилитационных центрах». Также обыски провели в местах проживания фигурантов и в шести транспортных средствах, на которых передвигались злоумышленники. Процессуальные действия проводились с привлечением батальона полиции специального назначения полиции Днепропетровской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны, денежные средства, блокноты с рабочими записями, паспорта удерживаемых граждан. Кроме того, изъяты печати и документы благотворительных организаций, кредитные карточки, четыре транспортных средства и другие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность.

От трудовой эксплуатации правоохранители освободили 172 человек. Сейчас все освобожденные люди находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

Девять фигурантов полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
ForUm

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