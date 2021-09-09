Дарницкая окружная прокуратура Киева совместно с работниками управления миграционной полиции задержала группу лиц, организовавших на территории столицы и Днепропетровской области противоправную схему привлечения социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днипра и Одессы подыскивали граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства. Указанным лицам злоумышленники предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Днепропетровской области, обещая зарплату от 3000 до 4000 грн. в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Завербованных людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где расселяли в полуразвалившихся домах без условий для проживания. Ежедневно рабочих привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая. Работать заставляли по 12-16 часов в сутки. Обещанные денежные средства потерпевшие не получали, а весь их «заработок» ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками.

На территории домов, где проживали завербованные лица, за ними постоянно следили так называемые бригадиры, которые контролировали подъем и направление на работу, ограничивали их в передвижении по возвращении из работ, унижали, применяли психологическое давление.

При попытке завербованными лицами самовольно покинуть территорию бараков, вербовщики и их доверенные лица угрожали применением силы, а в случае невыполнения их требований, применяли ее. Кроме этого, злоумышленники обманным путем отбирали у пострадавших мобильные телефоны и паспорта.

Несмотря на нечеловеческие условия проживания и труда, из-за отсутствия документов, средств связи и денег рабочие были вынуждены оставаться на агрофирме и работать.

По результатам многомесячной работы по документированию деятельности преступной группы 08.09.2021 правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия, в домах, где удерживали людей, а также в автомобилях фигурантов. В ходе следственных действий изъято черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки с спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных вербовщики и бригадиры.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.