Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут, заявил командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы только усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере», - сказал он в интервью РБК-Украина.

Кроме того, отметил Наев, опыт 2014 свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение, но может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время.

Очередным поводом для актуализации данного вопроса является инициирование руководством нашего государства работы «Крымской платформы». На этом фоне Российская Федерация только усиливает давление по недопущению выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыму, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии.

При этом Наев отметил, что в настоящее время признаков создания на полуострове наступательных группировок войск не обнаружено. Однако, учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором.

«Несмотря на это, ВС Украины готовы к реагированию на любые угрозы из крымского направления. Мы продолжаем усиливать сухопутные и морские границы южных регионов», - подчеркнул командующий Объединенных сил.

По его словам, действие международных санкций и поддержка Украины международными партнерами по вопросам суверенитета и территориальной целостности существенно снижают реализацию расширения агрессии со стороны РФ.

«В ближайшей перспективе Россия, вероятно, продолжит принимать гибридные меры воздействия на наше государство, сосредоточивая усилия на поддержании управляемой нестабильной ситуации на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства и завоевания превосходства в информационном пространстве», - отметил Наев.

«Однако нашими органами разведки постоянно анализируется обстановка, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватному реагированию на них», - резюмировал он.