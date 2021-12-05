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Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с Международным днем волонтера, пишет Рубрика.

"Дорогие друзья, наши помощники — волонтеры! Сегодня все мировое сообщество отмечает Международный день волонтера.

По этому случаю я искренне поздравляю всех, кто своим добровольным самоотверженным трудом ежедневно делает Украину сильнее!

В сложное для нашего государства время Ваша деятельность приобрела весомое значение. Именно Вы стали первыми посредниками между украинским народом и военными, стали их поддержкой и опорой.

Ваша волонтерская работа всегда помогает нашим военным стоять на защите Родины, сдерживать врага и эффективно выполнять боевые задачи.

Кроме того, можно уверенно сказать, что без волонтеров мы сегодня не имели бы такой сильной армии, которая достойно противостоит российской агрессии.

Уже восьмой год наше единство демонстрирует всем, что такое Украина, братство, патриотизм и преданность!

Благодарю Вас за бескорыстный труд, за искреннюю помощь тем, кто в нем нуждается. Уверен, пока в наших сердцах есть место для отзывчивости, человечности и сострадания, Украина будет жить и процветать.

В честь праздника, от имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и вдохновения во всех Ваших добрых делах!

Слава Украине! Вместе победим!", — подчеркнул Наев в своем обращении.
ForUm

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