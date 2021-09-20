В результате вчерашнего провала в земляном полотне под железной дорогой в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга (Черновицкая область) восстановительные работы будут продолжаться еще как минимум 10 часов, сообщила Укрзализныця.

«Это сложное проседание грунта, в результате которого образовалась яма глубиной 6 метров. Яма очень большая - нужно несколько машин гравия, чтобы ее засыпать», - говорится в сообщении.

В связи с этим Укрзализныця вынуждена доставлять пассажиров поезда № 117/118 Чернигов - Киев - Черновцы от ст. Мамалыга (62 км до конечной станции) автомобильным транспортом Львовской железной дороги.

Поезд № 118/117 Черновцы - Киев - Чернигов отправлением из Черновцов в 19:46 отправится измененным маршрутом через Залещики и Тернополь. С маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны - пассажиров с этих станций заберут отдельным рейсом согласно графику.

Ориентировочное время задержки прибытия в Киев через объездной маршрут и прицепку дополнительных вагонов по направлению Каменец-Подольского по ст. Хмельницкий составит около 2 часов.

Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку и делает все возможное для безопасного и как можно более своевременного подвоз пассажиров в форс-мажорных условий.