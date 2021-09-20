На заседании Кабинета Министров 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности», - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают желтый уровень эпидопасности.

При желтом уровне будут действовать такие карантинные ограничения:

запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади и тому подобное.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч) результат ПЦР или экспресс-тестирования.

Окончательное решение о том, как предоставлять услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинных ограничений, остается за владельцем. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования) временно следует пользоваться международными свидетельствами, желтыми или зелеными внутренними COVID-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате (72 ч) ПЦР теста или экспресс-тестирование на антиген.

По образовательному процессу - учебные заведения будут работать при наличии у не менее 80% работников хотя бы одной прививки. Например, по состоянию на 17 сентября по данным областных и Киевской государственных администраций 5350 школ из более 14 000 уже соответствуют этим требованиям - имеют более 80% работников хотя бы с одной прививкой от COVID-19. Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.