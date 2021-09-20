За прошедшие сутки, 19 сентября, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты вели беспокоящий огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ наших воинов.
В направлении Луганского и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа квадрокоптер, с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.
Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника.
Благодаря усилиям наших воинов враг не достиг своих разрушительных целей. Рубежи украинских подразделений остались неизменными.
В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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