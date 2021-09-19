Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом, чтоб обсудить скандал с подлодками. Об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Аттал.

Об этом сообщает Le Figaro .

По его словам, инициатором телефонного разговора стал американский президент Джо Байден. Телефонная связь между двумя президентами запланирована на ближайшее время.

Аттал считает, что телефонный разговор станет возможностью "продвинуться вперед"двум странам. При этом Макрон будет просить объяснений у Байдена.

«Нам нужны объяснения», - говорит Аттал.

Он также говорит, что Франция испытала шок и "законный гнев" после отказа Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок. Но теперь правительство хочет продвинуться вперед вместе со своими партнерами.

«Без доверия ничего не получится», - отметил он.

Также Франция проведет переговоры с Австралией по вопросу компенсации, учитывая нарушение контракта.

Напомним, альянс AUKUS был образован 15 сентября. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.

Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Париж не стал отзывать посла из Лондона, поскольку, как считает Франция, Британия ведет "политику постоянного оппортунизма".