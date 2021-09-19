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Дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом. Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против нового вируса.

Об этом сообщает BBC.

Глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага рассказал, что в результате заражения новым вирусом были переполнены отделения интенсивной терапии.

«Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что больных будет так много», - рассказал врач из Университетской клиники Цюриха в Швейцарии Кристоф Бергер.

Всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.
ForUm

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