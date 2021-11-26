Британский министр заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, является наиболее опасным из всех известных, поэтому необходимо проверить, защищает ли от него вакцина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что министр транспорта Грант Шеппс, отстаивая запрет на въезд из стран Южной Африки, заявил, что решение действовать превентивно было принято из-за опыта борьбы с COVID-19.

«Как описывают ученые, это наиболее опасный вариант вируса, с которым они никогда не сталкивались в своих исследованиях», - заявил Шеппс журналистам.

Он добавил, что новый вариант B.1.1.529 по структуре отличается от других штаммов, от которых помогает вакцина. Следовательно, по мнению Шеппса, ключевой задачей является понять, защищает ли вакцина от этого нового штамма.

СМИ отмечает, что в настоящее время в Британии еще не было ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса, согласно информации Агентства по здравоохранению Великобритании. Пока известно о подтвержденных случаях в Ботсване, а также в Гонконге.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за обнаружившегося в Ботсване нового штамма коронавируса. По некоторым данным, он может быть устойчив к антителам, которые вырабатываются в результате вакцинации.