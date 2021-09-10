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Министерство здравоохранения Японии сообщило о подтверждении в стране 18 случаев инфицирования коронавирусом штамма «эта». Это первые в Японии случаи инфицирования таким штаммом, пишет Радио Свобода.

Впервые штамм «эта» обнаружили в Великобритании в декабре прошлого года.

Люди, у которых обнаружили штамм, приехали в Японию в период с декабря прошлого года до 3 сентября.

В общем штамм «эта» обнаружили более чем в 70 странах мира, в основном, в США и Европе.
ForUm

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