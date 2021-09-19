В Украине на следующей неделе ожидается похолодание - вплоть до ночных заморозков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, завтра, 19 сентября, в Украине, послезавтра, 20 сентября, - кроме ее юго-западной части, небольшие и умеренные дожди, 21 сентября в северных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков.

Температура завтра ночью ночью 9-14°, днем 13-18°, на юге и востоке страны 19-24°, в западной части ночью 5-10°, днем 7-14°; в течение 20-21 сентября в Украине снижение температуры на 3-7°, а с 22 сентября вероятны заморозки на почве.

Прогноз на 23 сентября

В следующую среду сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.