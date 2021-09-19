Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ открылись в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Об этом сообщило в Facebook посольство России в Украине.

«В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8:00.

Выборы в Госдуму РФ продолжаются в течение трех дней - 17-19 сентября.