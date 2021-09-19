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Полиция задержала мужчину, предполагаемого в убийстве человека в Затоке. Об этом сообщает полиция Одесской области в субботу, 18 сентября.

Как заявили правоохранители, подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции в течение часа после инцидента. У мужчины изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Его направят на экспертизу.

«Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса. Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются», - сказано в сообщении.
ForUm

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