﻿
Надзвичайні події

У Затоці на Одещині вибухнула міна біля берега, є загиблі

У Затоці на Одещині вибухнула міна біля берега, є загиблі

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вибухОдеська областьміназатока
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У липні окупанти поклали три мотострілецькі дивізії, але захопили близько 500 кв. кілометрів території
Війна 09.08.2025 14:42:30
У липні окупанти поклали три мотострілецькі дивізії, але захопили близько 500 кв. кілометрів території
Читати
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" й енергетичних компаній РФ
Економіка 09.08.2025 14:10:30
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" й енергетичних компаній РФ
Читати
До 30 серпня можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+
Суспiльство 09.08.2025 13:26:33
До 30 серпня можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+
Читати

Популярнi статтi