10.08
У Затоці на Одещині вибухнула міна біля берега, є загиблі
10.08
Протести у Лондоні: британські копи на акції проти заборони пропалестинської організації затримали майже 500 людей
10.08
Номінантка Трампа: Речницю Держдепу висунули на посаду заступника глави місії США при ООН
10.08
Дипломати вважають Меланію ключовою радницею Трампа
10.08
Російські дрони атакували Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру, є руйнування на транспортному підприємстві
10.08
Окупанти масово везуть техніку на Запорізький напрямок