В Испании в больнице в Аликанте умерла 26-летняя украинка, которая сорвалась со скалы на смотровой площадке Бенидорма во время того, как пыталась сделать селфи.
«Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей», — передает слова представителя пресс-службы Министерства иностранных дел РБК-Украина.
На место происшествия прибыли спасатели, которые доставили девушку в больницу. Она потеряла сознание и получила серьезные травмы при падении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время