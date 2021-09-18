В Испании в больнице в Аликанте умерла 26-летняя украинка, которая сорвалась со скалы на смотровой площадке Бенидорма во время того, как пыталась сделать селфи.

«Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончался в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей», — передает слова представителя пресс-службы Министерства иностранных дел РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что 14 сентября женщина перелезла через перила, чтобы сфотографироваться возле пляжа Леванте, но сорвалась и упала в море, ударившись о камни. Смотровая площадка у популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм расположен на высоте около 30 метров.

На место происшествия прибыли спасатели, которые доставили девушку в больницу. Она потеряла сознание и получила серьезные травмы при падении.