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17 сентября в 20:00 в полицию поступило сообщение, что в Черновцах водитель легкового авто Volkswagen несколько раз выстрелил в автомобиль Daewoo Lanos и уехал в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Отмечается, что на момент преступления в автомобиле 44-летнего заявителя, кроме взрослых, находились трое несовершеннолетних детей – 8, 14 и 15 лет.

«Подвергая опасности окружающих, водителя и его пассажиров, злоумышленник выстрелами из пневматического пистолета повредил транспортное средство пострадавших», – говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке у пострадавшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Водитель иномарки начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по транспортному средству.

«Поравнявшись с автомобилем пострадавших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирских дверей и уехал с места происшествия. Вследствие выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа, никто не пострадал», – говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что полицейские задержали 22-летнего буковинца в порядке статьи 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. У него изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.

По факту правонарушения следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалифицирующими признаками части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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