В Киеве 18 сентября возможно ограничение на вход на трех станциях метро в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщили в КГГА.

«18 сентября во связи с проведением на НСК” Олимпийский “футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами” Динамо “(Киев) и” Александрия “(Александрия), возможны изменения в работе метро», — говорится в сообщении.

Так, перед началом игры возможном ограничении (закрытии) станции “Олимпийская” на вход. А после завершения возможном ограничении (закрытии) на вход станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.