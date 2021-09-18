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В Украине за минувшие сутки, 17 сентября, вакцинировали от коронавируса 132 559 человек. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированные - 54 290 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 248 155 человек, из которых:

  • 6 248 153 - получили одну дозу;
  • 5 114 061 - полностью иммунизированы и получили две дозы.

Всего проведено 11 362 214 прививок.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.
ForUm

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