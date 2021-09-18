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Руководство Франции приняло решение отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии из-за потери военного контракта по производству подводных лодок.

Об этом сообщает ВВС.

В МИД страны сообщили, что «исключительное решение» было принято из-за договоренностей США, Австралии и Британии в рамках AUKUS.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.

После этого Франция обрушилась с критикой на США и Австралию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение «ударом в спину». По его словам, президент США Джо Байден действует в стиле своего предшественника Дональда Трампа.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли назвала эту ситуацию «очень плохой новостью для приверженности данным обещаниям» и ужасным решением в сфере международной политики.
ForUm

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