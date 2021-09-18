В 2022 году в рамках британской миссии компании Spacebit флаг Украины доставят на Луну.
Флаг Украины распечатают на 3D-принтере из украинского титана, сообщает Укроборонпром.
Доставка флага стала возможна благодаря тому, что компания Меридиан имени С.П. Королева присоединилась к космической миссии на Луну.
Флаг Украины и оборудование планируют доставить к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны и в темное пятно Oceanus Procellarum.
Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).
Британская компания Spacebit в 2022 году вместе с американскими и украинскими партнерами осуществит первую украинскую миссию на Луну.
Основатель и гендиректор Spacebit — украинец Павел Танасюк. Он рассказал, что в ходе миссии на Луну доставят технику для научных исследований, — украинской стороне это обойдется в 1,5 млн долларов.
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