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В 2022 году в рамках британской миссии компании Spacebit флаг Украины доставят на Луну.

Флаг Украины распечатают на 3D-принтере из украинского титана, сообщает Укроборонпром.

Доставка флага стала возможна благодаря тому, что компания Меридиан имени С.П. Королева присоединилась к космической миссии на Луну.

В рамках полета на Луну доставят оборудование для исследования почвы, изучения отобранных образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле.

Флаг Украины и оборудование планируют доставить к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны и в темное пятно Oceanus Procellarum.

Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Британская компания Spacebit в 2022 году вместе с американскими и украинскими партнерами осуществит первую украинскую миссию на Луну.

Основатель и гендиректор Spacebit — украинец Павел Танасюк. Он рассказал, что в ходе миссии на Луну доставят технику для научных исследований, — украинской стороне это обойдется в 1,5 млн долларов.
ForUm

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