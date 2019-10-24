Волновахская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении жителя района, который, по версии следствия, будучи вдохновленным идеями «русского мира», совершил надругательство над Государственным флагом Украины, что является уголовным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 338 УК Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено, что 15 марта 2015 21-летний мужчина, проходя в компании друзей мимо центрального входа в здание Ольгинского поселкового совета Волновахского района, поднял с асфальта древко с Государственным флагом Украины, которое накануне неустановленным лицом было снято с флагштока здания и оставлено на крыльце.

«Действуя с исключительным цинизмом, злоумышленник забрался на бетонный монумент поблизости и несколько раз с силой ударил по нему флагом, после чего публично разорвал желто-голубое полотнище и бросил на землю», - говорится в сообщении.

В последнее время мужчина находился на заработках в Российской Федерации, подозрение о совершении указанного преступления получил по возвращению домой в октябре 2019 года.

Сейчас досудебное расследование завершено.

За грубое, оскорбительное и пренебрежительное отношение к государственным символам Украины, к тому же продемонстрированное в особый период – во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области, обвиняемому грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.