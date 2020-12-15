Во вторник, 15 декабря, происходят регламентные работы по замене полотна главного государственного флага Украины и техническому обслуживанию флагштока, установленного на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне». Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

«Как и говорили ранее, мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. И регулярно осуществляем регламентные работы на мемориале, где он установлен. Поэтому, сегодня, 15 декабря, с 10:00 до 18:00 проводим такие работы. На флагшток поднимут новое полотно - более прочное и выносливее к зимней погоде», - отметил замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

По его словам, специалисты также проверят клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, подъемные механизмы флага.

Напомним, сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.