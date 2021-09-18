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В международном аэропорту "Львов" приземлился самолет с украинскими миротворцами из состава 12-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда, который принимает участие в миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго. Об этом в сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Более 150 военнослужащих после завершения выполнения задач по поддержанию мира и безопасности в Демократической Республике Конго вернулись на родную землю. Это был второй и последний рейс с военнослужащими 12-й ротации, которые почти год выполняли почетную миротворческую миссию в африканской стране», - говорится в сообщении.

Во время этой ротации украинские миротворцы приняли участие в эвакуации жителей города Гома и находящихся там представителей миссии ООН из-за извержения вулкана.
ForUm

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