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Президент Владимир Зеленский подписал указ об отправке в Республику Конго 40 украинских миротворцев из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также Национальной полиции и Национальной гвардии.

«Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии общей численностью до 20 человек», - говорится в тексте документа.
ForUm

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