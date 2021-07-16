Президент Владимир Зеленский подписал указ об отправке в Республику Конго 40 украинских миротворцев из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также Национальной полиции и Национальной гвардии.

«Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии общей численностью до 20 человек», - говорится в тексте документа.