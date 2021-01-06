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Кабинет Министров принял решение об увеличении численности военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые могут быть направлены для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления за рубежом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Правительство приняло проект постановления «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 2 марта 2010 № 251», которым предлагается увеличить численность военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые могут быть направлены для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления за рубежом с 26 до 35 человек», - написал он.
ForUm

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