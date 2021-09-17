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Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором принято решение увеличить бюджет сектора безопасности и обороны на 2022 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По результатам рассмотрения СНБО принял решение рекомендовать правительству при подготовке проекта государственного бюджета на следующий год увеличить финансирование сектора безопасности и обороны до 5,95% ВВП, или 319,4 млрд грн (с 5,93% ВВП в 2021 году).

Дополнительные средства планируется направить на повышение денежного обеспечения военных и полиции, предоставление жилья, обеспечение новейшим вооружением и реализацию ряда других программ.

Совет нацбезопасности и обороны также рассмотрел вопрос о допуске иностранных военных из стран НАТО для проведения учений «Объединенные усилия-2021», которые начнутся в сентябре.
ForUm

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