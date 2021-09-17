В аппарате Совета национальной безопасности и обороны презентовали систему мониторинга деятельности олигархов.

Как передает УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после сегодняшнего заседания Совета.

По его словам, на заседании также заслушали отчет Аппарата СНБО относительно создания системы мониторинга ситуации, связанной с принятием депутатами закона об олигархах.

«В аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационная аналитическая система..., которая имеет систему третьего класса высочайшего уровня сложности, которая сможет ... делать мониторинг тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга», - отметил Данилов.

Он добавил, что эта система имеет три уровня работы и может работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования и документами, которые имеют гриф «секретно».

«Таких систем в нашем государстве почти не существует... Она создана для того, чтобы мы сразу после принятия в Верховной Раде закона смогли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами будет ставить законодатель», - пояснил секретарь СНБО.