Генеральная ассамблея ООН на заседании 76-й сессии проголосовала за включение в повестку дня вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях» Украины, сообщает Укринформ.

«За» проголосовали 65 делегаций, против - 11, воздержались - 37.

Этот вопрос был вынесен на голосование по требованию России, иначе бы он был одобрен автоматически - после соответствующей рекомендации предыдущей сессии.

Против включения этого вопроса в повестку дня, кроме России, выразились Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Сирия.

Ранее сообщалось, что предыдущая 75-я сессия Генассамблеи 9 сентября рекомендовала следующей - 76-й сессии сохранить этот вопрос в повестке дня.

Таким образом вопрос оккупации Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который был в повестке дня предыдущих сессий Генассамблеи, будет оставаться в центре ее внимания.

76-я сессия Генассамблеи ООН начала свою работу 14 сентября.