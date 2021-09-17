Временный глава Укрзализныци Александр Камишин заявил, что у предприятия осталось топлива на 9 суток, однако он уверен, что остановки поездов не произойдет.

Об этом он рассказал на брифинге по итогам первого заседания Антикризисного штаба, сообщает «Экономическая правда».

Он напомнил, что УЗ году уже дважды останавливалась из-за отсутствия топлива, а сегодня остатка в системе хватит на девять суток.

«Мы работаем с поставщиками топлива по рамочным соглашением, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязана к европейским индексов, и они не всегда играют ту ситуацию, которая складывается в Украине», - объясняет Камишин.

По его словам, поставщикам УЗ не всегда выгодно поставлять топливо по формульной цене, привязанной к таким индексов. Следовательно, они сначала поставляют топливо «туда, где маржа выше, а затем УЗ».

«В результате нам очень трудно сейчас удается оттеснять поставки топлива в наших контрагентов», - рассказал он.

По словам Камишина, УЗ требует решения, которое бы позволило быстрее закупать топливо, когда его уровень снижается. Он убежден в том, что УЗ не допустит остановки работы из-за отсутствия топлива.

Следующее заседание штаба планируется в октябре.