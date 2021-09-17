также в разделеЭкономика
Счетная палата выявила нарушений почти на 12 миллиардов 16
Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации угроз от «Северного потока-2» 34
Всемирный банк прекратил публиковать рейтинг Doing Business 15
Оператор ГТС: Украине хватит запасов газа для стандартной зимы 48
В Минфине рассказали, сколько с начала года потратили на борьбу с COVID-19 9
СНБО накажет банкиров и руководство НБУ Рожкову и Дегтяреву за «банкопад» и разворовывание десятков миллиардов гривен 106
Акции Донецкоблгаза передали в управление Нафтогаза 12
Кабмин ликвидировал ГАСИ 29
Шкарлет анонсировал повышение стипендий 14
Цена на газ в Европе превысила $900 26
Кабмин выделил в 2022 году на помощь по безработице почти 460 миллионов 20
Расходы на соцзащиту в 2022 году вырастут до 320 миллиардов 20
С начала года ВВП Украины вырос на 2,1% 18
Правительство утвердило проект госбюджета-2022 25
С начала года украинцы продали валюты на $1,8 миллиарда 15
Минэкономики повысило предельную цену на бензин 20
Еврокомиссия выделит Украине €600 миллионов 107
В Кабмине ожидают получения транша от МВФ в начале декабря 12

Временный глава Укрзализныци Александр Камишин заявил, что у предприятия осталось топлива на 9 суток, однако он уверен, что остановки поездов не произойдет.

Об этом он рассказал на брифинге по итогам первого заседания Антикризисного штаба, сообщает «Экономическая правда».

Он напомнил, что УЗ году уже дважды останавливалась из-за отсутствия топлива, а сегодня остатка в системе хватит на девять суток.

«Мы работаем с поставщиками топлива по рамочным соглашением, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязана к европейским индексов, и они не всегда играют ту ситуацию, которая складывается в Украине», - объясняет Камишин.

По его словам, поставщикам УЗ не всегда выгодно поставлять топливо по формульной цене, привязанной к таким индексов. Следовательно, они сначала поставляют топливо «туда, где маржа выше, а затем УЗ».

«В результате нам очень трудно сейчас удается оттеснять поставки топлива в наших контрагентов», - рассказал он.

По словам Камишина, УЗ требует решения, которое бы позволило быстрее закупать топливо, когда его уровень снижается. Он убежден в том, что УЗ не допустит остановки работы из-за отсутствия топлива.

Следующее заседание штаба планируется в октябре.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
9
Теги