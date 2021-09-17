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В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины появилось оборудование для секвенирования (выявление новых штаммов) образцов SARS-CoV-2, выявленных в украинских пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Мощность секвенатора - 400 образцов в месяц.

«Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Наконец мы его имеем. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. К этому времени Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время, теперь сможем реагировать оперативно», - отмечает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также для лабораторных центров в каждой области за бюджетные средства было закуплено:

58 автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК (выделения из вируса для дальнейшего анализа);

55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации);

4 роботизированных и автоматизированных систем, которые в автоматическом режиме обеспечивают выполнение этапа экстракции РНК и внесения амплификационной смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.
ForUm

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