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Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Днипре ликвидировали ботоферму, которая работала по заказу кураторов из РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Мощность «фермы» составляла более 5000 ботов. По замыслу кураторов, массовое распространение фейковой информации среди украинских интернет-пользователей было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации.

По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днипра. Российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5000 учетных записей в сети Фейсбук, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

От заказчиков она регулярно получала информационные «вбросы», которые нужно было «разгонять» через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые псевдо профили.

Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.
ForUm

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