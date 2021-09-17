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В случае тяжелой болезни президента России Владимира Путина Украина может попытаться освободить оккупированную территорию Донбасса военным путем.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире ток-шоу «Право на власть», передает УНИАН.

«Мы не знаем, как будет деоккупирован. Мы готовимся к различным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант «Б» - это не тот, о котором говорил президент, это я сформулирую - это военный путь. Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос. Возможно и такой вариант будет когда-то», - сказал Арестович.

Как известно, сейчас Путин находится на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом десятков людей из его ближайшего окружения.
ForUm

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