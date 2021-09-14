Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в связи с множеством случаев коронавируса (COVID-19) в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в ходе телефонного разговора с президентом Республики Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.

Отмечается, что с учетом этого Путин примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - в режиме видеоконференции.