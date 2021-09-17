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Земельный суд Зальцбурга оштрафовал на 1 000 евро 52-летнюю пользовательницу Фейсбука за оскорбительный комментарий на официальной странице канцлера Себастьяна Курца.

Как передает Укринформ, об этом информирует австрийский общественный телерадиовещатель ORF.

«Женщина из Пинцгау должна уплатить штраф в 1 000 евро за оскорбительный комментарий на официальной странице федерального канцлера Себастьяна Курца в Фейсбуке. Мотивом стало разочарование в мерах по противодействию пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 52-летняя косметолог опубликовала 13 декабря 2020 года на странице канцлера Курца в Фейсбуке комментарий, в котором назвала главу правительства «беднягой» и пожелала ему «смертельной инъекции на Рождество». Прокуратура обвинила женщину в публичном оскорблении федерального канцлера.

На судебном заседании 52-летняя женщина сообщила, что в тот вечер была навеселе, а ее телефон, с которого был написан комментарий, якобы ходил из рук в руки между подругами. Однако она взяла на себя ответственность за все написанное с ее телефона и извинилась.

На суде женщина также сообщила, что была очень разочарована из-за пандемии коронавируса и негативного влияния ограничительных мер для борьбы с COVID-19 на ее работу.

 
ForUm

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