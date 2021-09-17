Служба безопасности Украины задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

Преступную деятельность человека разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался от следствия.

Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через новосозданные телеграмм-каналы.

Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, что снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления.

Человек входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору - жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что группа пропагандистов, членом которой был задержанный, готовила и распространяла в интернете материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной розни.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания и временного пребывания участников группы, правоохранители изъяли:

сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;

деньги, предоставленные спонсорами из РФ;

носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;

памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.