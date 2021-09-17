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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 426 больных коронавирусом, умерли два человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли два человека. Всего в Киеве за период пандемии, зафиксировано 5325 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 229 502», - сообщил Кличко.

Заболели 223 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также 14 девочек от 1 месяца до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом. А также 67 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 129 человек. В общем коронавирус преодолели 219 011 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 63, в Святошинском - 62 и в Шевченковском районе - 61 случай», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, за сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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